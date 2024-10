Kevin Strootman si ritira: "Grazie calcio". Il post social

Kevin Strootman annuncia il suo ritiro dal calcio. Il centrocampista olandese che ha legato gran parte della sua carriera all'Italia e i suoi anni migliori alla Roma, ha annunciato questa mattina via social la sua decisione di voler appendere gli scarpini al chiodo. Il post su X è molto semplice un primo piano in bianconero e i loghi di tutte le squadre in cui ha giocato: Rusoord, Sparta Rotterdam, Utrecht, PSV Eindhoven, Roma, Marsiglia, Genoa, Cagliari oltre alla nazionale olandese.

In fondo la scritta, in italiano, "Grazie". Nel corpo del tweet, invece, un messaggio semplice: "Le carriere finiscono. Grazie calcio".