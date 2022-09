Kjaer in nazionale: un dolore alla caviglia fa tremare, ma gioca da leader

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Simon Kjaer, dopo essere tornato in campo con il Milan post infortunio al ginocchio, è tornato anche a giocare con la Danimarca. Il difensore danese ha condotto i suoi nella sconfitta per 2-1 in Croazia, in cui è stato anche ammonito, e nella vittoria per 2-0 sulla Francia; nel primo match è uscito dopo 72 minuti per un dolore alla caviglia, rientrato subito perché il numero 24 rossonero è poi sceso in campo negli ultimi minuti di Danimarca-Belgio.