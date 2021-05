Kjaer: "La dirigenza ci è stata vicino sempre, che si vinca o che si perda"

Simon Kjaer, intervistato da Milan TV, ha parlato della vicinanza della società alla squadra e di come sia importante per la squadra: "Come diciamo noi dentro lo spogliatoio si vince e si perde insieme, è la stessa cosa per loro. È stato un periodo dove ci sono stati vicini sempre, da molto tempo sono sempre vicini alla squadra che si vinca o che si perda, questo è importantissimo".