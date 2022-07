Kjaer sui social: "Ho aspettato 7 mesi. Fantastico tornare ad allenarsi con la squadra"

Il leader difensivo Simon Kjaer, in occasione del raduno di oggi a Milanello, è tornato ad allenarsi insieme alla squadra per la prima volta dall'infortunio al ginocchio patito lo scorso dicembre. Il centrale danese ha voluto affidare le sue emozioni e sensazioni a un post pubblicato sui propri profili social in cui si legge: "Fantastico tornare ad allenarsi con la squadra. Ho aspettato questo momento per 7 mesi. Ci aspetta un duro lavoro".

It feels fantastic to be back in training with the team !!

I have been waiting for this for the last 7 months.

Hard work ahead #SempreMilan️ pic.twitter.com/jnjR44M791