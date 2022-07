Kjaer sulla strada del ritorno, domani in Francia potrebbe tornare in campo

MilanNews.it

Simon Kjaer potrebbe finalmente tornare a calcare un campo di calcio in una partita nel pomeriggio di domani quando il Milan scenderà in campo al Velodrome nell'amichevole contro il Marsiglia. Sempre meglio mantenere il condizionale ed essere cauti, così come lo è lo staff medico con il danese che sta seguendo passo dopo passo il suo programma di recupero senza forzare nessun passaggio. I rossoneri sanno quanto Kjaer è importante per la squadra e non vogliono rischiare di allungare il tempo in cui non potranno averlo a disposizione. Oggi Pioli valuterà e deciderà se concedere a Simon i suoi primi minuti in campo dall'infortunio di Genova dello scorso dicembre.