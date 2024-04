Klopp su un possibile futuro in Italia: "Chiedetemelo tra un anno, ma per ora non pianifico nulla"

Alla vigilia della partita di Europa League contro l'Atalanta Jurgen Klopp è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 parlando non solo della partita in programma contro la Dea ma anche del suo futuro, che a partire dalla prossima stagione sarà lontano da Liverpool per la prima volta da quasi 10 anni. Queste le sue dichiarazioni.

"L'unica cosa italiana che conosco è il cibo italiano. In questo momento non ho intenzione di proseguire la carriera da manager. Chiedetemelo tra un anno, ma per ora non pianifico nulla".