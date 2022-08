Koulibaly risponde ad ADL: "Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, si è così espresso rispondendo alle dichiarazioni del suo ex presidente De Laurentiis sui giocatori africani e la coppa d'Africa: "Innanzitutto io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Ho grande rispetto per la città e per i tifosi e non penso che quello che ha detto De Laurentiis sia quello che pensi la città di Napoli, ma sia solo un’opinione".