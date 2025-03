Krstovic non segnava dal 15 dicembre: l'ultima volta contro il Monza

La partita tra Lecce e Milan, vinta poi in rimonta dai rossoneri per 3-2, è stata sbloccata dal gol dell'attaccante montenegrino Nikola Krstovic che con un gran destro da fuori area ha concluso un contropiede nato da un errore in fase di possesso dei rossoneri. L'attaccante si è ripetuto nel secondo tempo con la personale doppietta e il gol del 2-0. I pugliesi non segnavano dallo scorso 31 gennaio, dalla partita in casa del Parma, e non avevano mai segnato tra le mura amiche nel 2025. Mentre il centravanti ha interrotto un digiuno che durava dallo scorso 15 dicembre 2024, quando segnò contro il Monza al Via del Mare nel corso del girone di andata.

Le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp.: Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić. All.: Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp.: Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All.: Conceição.

Arbitro: Doveri di Roma.