L'agente Ancilotti: "Forte interesse del Milan per Fazzini, è valutato 14 milioni"

vedi letture

Stefano Ancillotti, agente sportivo, ha parlato di alcuni dei protagonisti dell'Empoli nel corso di un'intervista con La Nazione: "Il giocatore che finora mi ha stupito di più è Tino Anjorin. Onestamente non lo conoscevo, ma l’ho visto giocare ed è veramente un prospetto di categoria, uno che può fare la differenza".

Il procuratore Ancillotti si sofferma poi su un'altra grande rivelazione di casa Empoli, il difensore georgiano Saba Goglichidze che in questa stagione non solo si è preso un posto in pianta stabile tra i titolari, ma ha anche disputato numerose prestazioni di alto livello in azzurro: "Altra bellissima rivelazione di questa stagione, credo che possa ancora crescere molto a Empoli".

Prosegue e conclude poi con due uomini mercato molto ambiti, come sono Ardian Ismajli e il prodotto del vivaio azzurro Jacopo Fazzini: "Se non a gennaio penso che alla prossima seduta estiva di mercato partiranno sicuramente. Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli. Quello che posso dire è che per Fazzini è stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro e anche per Ismajli si parla di cifre di un certo peso. Altre due importanti plusvalenze...".