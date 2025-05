L'agente di Camarda incontra il Milan, Tuttosport: "Dovrà giocare di più"

Tra i tanti punti interrogativi rossoneri, nella stagione che si è appena conclusa, c'è stata anche la gestione di Francesco Camarda. L'estate scorsa il classe 2008 era stato giustamente annunciato come uno dei talenti da far sviluppare e crescere anche grazie all'aiuto di Milan Futuro. A bocce ferme, il giovanissimo centravanti è sembrato fermarsi un po' in un limo: a metà tra prima squadra e under 23. Con i grandi ha collezionato 14 presenze ma pochissimi minuti, con zero gol; con la seconda squadra ha messo insieme 5 reti in 18 gare, saltando i Playout a causa di una cattiva organizzazione da parte del club.

Nella stagione ventura, durante la quale Camarda diventerà maggiorenne, sarà opportuna una gestione diversa che metta al primo posto la necessità del ragazzo di giocare. Per questo oggi Tuttosport si concentra sul classe 2008 titolando: "Camarda dovrà giocare di più: l'agente a Milano". Giuseppe Riso, procuratore del ragazzo, era in sede rossonera nel giorno dell'ufficializzazione di Tare e - come riportato da MilanNews.it - si è parlato molto anche di Camarda. L'anno prossimo si punterà su Gimenez e dovrà arrivare un altro attaccante: da capire se al giovane talento conviene fare un altro anno a guardare dalla panchina o se trovare una sistemazione in prestito.