L'agente di Cambiaso: "È un po' come Maldini, si mette sempre a disposizione"
Andrea Cambiaso nelle ultime due stagioni alla Juventus è salito di colpi, entrando costantemente anche nel giro della Nazionale Italiana prima allenata dal CT Spalletti e poi ora dal CT Gennaro Gattuso. Parlando a Stile TV, il suo agente Giovanni Bia ha parlato del giocatore e dell'uomo, facendo anche un paragone ardito con Maldini.
Le parole di Giovanni Bia, agente del calciatore della Juventus e della Nazionale Andrea Cambiaso: "Guardiola era molto interessato a lui, poi sono capitate cose e la trattativa non si è trasformata in trasferimento perchè il City ha avuto diversi infortunati e ha dovuto mettere soldi su altri giocatori. È un po’ come Maldini, Cambiaso è talmente straordinario che si mette sempre a disposizione della Juventus, nonostante spesso la Juve non lo faccia giocare nel suo ruolo”.
