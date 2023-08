L'agente di Simakan: "All'inizio non è stato facile, la svolta grazie a Paolo Maldini"

L'agente di Mohamed Simakan, difensore 23enne del Lipsia, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 della figura di Paolo Maldini e dei contatti con il Milan in passato. Ecco le sue parole: "All'inizio non è stato facile. La svolta è stata quando Paolo Maldini osservandolo ha detto che poteva arrivare ad alti livelli. Ci sono stati contatti con il Milan in passato, era nell'orbita dei rossoneri. Anche l'Inter si era interessata. Napoli? Ora lui è un perno del Lipsia".