L'Al Hilal guarda Milano: obiettivo Simone Inzaghi, il piano B è Conceiçao

Sono ore di grande attesa quelle che stanno vivendo i tifosi dell'Inter: che farà Simone Inzaghi? Domani probabilmente si avrà una risposta in seguito al confronto con la società. Sullo sfondo, come noto, le sirene dell'Al Hilal, pronto ad accogliere a braccia aperte l'allenatore nerazzurro, ricoprendolo d'oro.

Per convincerlo, il club saudita sembra poi pronto ad assestare qualche colpo di rilievo sul mercato: l'ultimo nome di spicco accostato è quello di Bruno Fernandes, che potrebbe lasciare il Manchester United nel corso di questa estate.

Dal Portogallo però giunge una nuova voce per la panchina dell'Al Hilal. Secondo O Jogo infatti, dopo la partenza di Jorge Jesus potrebbe essere valutato come nuovo allenatore un altro portoghese: Sergio Conceicao.

Occhi su Milano insomma, dopo i derby giocati in campo, Inzaghi e Conceicao si ritrovano come i primi due nomi per un nuovo lavoro in Asia. L'ex allenatore del Porto, in questa stagione è rimasto deluso dall'esperienza fatta al Milan, che ha portato ad una inevitabile separazione al termine del contratto da traghettatore dei rossoneri.

Fonti arabe però parlano di grande ottimismo da parte dell'Al Hilal per la buona riuscita dell'offensiva riguardante lo stesso Inzaghi. Non resta che attendere, la palla va al tecnico piacentino.