L'Al HIlal ha offerto 100 milioni a Zidane: ma il tecnico francese ha rifiutato

Ma che fine ha fatto Zinedine Zidane? "Mi sento legittimato in nazionale francese, dove ho giocato e trascorso praticamente 12, 13 o 14 anni come calciatore. Ovviamente è un sogno, non vedo l’ora", parole dell'ex fuoriclasse francese che ha lasciato anche la panchina del Real Madrid nell'estate del 2021. Zizou quindi ha confermato di voler tornare in pista, presto o tardi, e avere tra le mani le redini della Nazionale Bleu in un futuro prossimo.

Le voci su un possibile addio di Didier Deschamps non sono state silenziate del tutto, ma in attesa dell'occasione giusta con la Francia in verità Zidane fa gola anche ad altri club. Tanti, secondo le informazioni rilasciate da L'Equipe, che hanno cercato di offrirgli il posto da allenatore da quando ha lasciato il Real Madrid nel 2021. Ma solamente nei giorni scorsi ha ricevuto un’offerta stratosferica.

Da chi? Colpo di scena, dall'Al Hilal, gigante saudita del calcio alla disperata ricerca di un nuovo allenatore dopo il divorzio da Jorge Jesus. Il club della Saudi Pro League vorrebbe ingaggiare un nome stellare per brillare al Mondiale per Club che andrà in scena tra due settimane circa. La proposta, si legge sul quotidiano francese, è di oltre 100 milioni di euro per una sola stagione, potendo anche prendere la guida della Nazionale francese al termine del contratto. Ma Zidane ha declinato l'invito, avendo altri piani in mente per il futuro. E questo può rafforzare ulteriormente la candidatura di Simone Inzaghi e la spinta dei Leader per strapparlo all'Inter.