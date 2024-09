L'allarme di FIFPro: si gioca troppo. Il caso Julian Alvarez: 75 partite giocate in un anno

Si gioca troppo. È l'allarme che lanciano in diversi nel mondo del calcio, a partire dai giocatori. Ed è la morale dell'ultimo Player Workload Monitoring 2023-2024 (PWM Report) , report firmato da FIFPRO, il sindacato mondiale dei calciatori professionisti. Si gioca troppo, tanto da violare gli standard internazionali di sicurezza.

Secondo i dati che emergono dal report, con oltre 1.500 giocatori monitorati, nel 54 per cento dei casi si parla di un carico di lavoro eccessivo. Quasi un terzo dei calciatori analizzati parteciperebbe a più di 55 partite nel corso della stagione, in molti casi con sequenze di almeno sei settimane consecutive di partite. A pesare, il calendario internazionale: il 30 per cento delle partite riguardanti i giocatori con un carico eccessivo deriverebbe proprio dagli incontri internazionali.

Nel report, vengono citati alcuni casi esemplificativi. Tra questi, quello di Julian Alvarez, centravanti di Manchester City e Argentina: tra il 2023 e il 2024 ha preso parte a 83 convocazioni, con 75 partite disputate. Takumi Minamino, attaccante giapponese del Monaco, ha potuto beneficiare di un solo giorno di riposo, dopo l'ultimo impegno in Coppa d'Asia con la sua nazionale e prima della ripresa delle attività con il club di Ligue 1. Cristian Romero, difensore di Tottenham e Argentina, ha viaggiato per motivi professionali per oltre 162.000 chilometri, con diversi spostamenti attraverso vari fusi orari.