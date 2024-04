L'amore e le lacrime per il Milan, quando van Bommel annunciava nel 2012: "È un arrivederci, magari torno da allenatore"

Era il lontano maggio 2012 e il Milan, insieme agli addii di campioni e icone storiche di un calcio che non esiste più quali Nesta, Gattuso, Inzaghi, Zambrotta e anche van Bommel, si preparava così a ricominciare un nuovo ciclo senza i propri senatori. La notizia di oggi vede come protagonista proprio l'ex centrocampista olandese, attualmente allenatore in Belgio dell'Anversa: infatti, come riportato da SportMediaset anche sul nostro sito (LEGGI QUI), Mark van Bommel sarebbe l'indiziato numero per prendere il posto di Stefano Pioli nella prossima stagione.

L'addio di van Bommel nel 2012 e quella speranza: "Tornerò in Olanda con la mia famiglia e giocherò per un anno, forse due e dopo farò l'allenatore. Non voglio salutare per sempre il Milan, vi dico arrivederci e magari tornerò qui quando sarò allenatore.."