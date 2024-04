SportMediaset - van Bommel in pole position per la panchina rossonera. Ci sarebbe l'ok di Ibrahimovic

La stagione dei rossoneri sembra così definita, con ormai nessun grande obiettivo da giocare dopo le eliminazioni da Champions, Coppa Italie ed Europa League e con un secondo posto che non può lasciare soddisfatti i tifosi milanisti. Il futuro di Stefano Pioli sembra ormai lontano da Milano, con la società rossonera alla costante ricerca di un nuovo tecnico per la prossima stagione.

Riportiamo infatti quanto scritto da SportMediaset: si stanno valutando vari profili ma in pole position si è piazzato Mark van Bommel, attuale allenatore dell'Anversa, come riportato anche dall'inviato Claudio Raimondi. La scelta finale sarà per mano di Gerry Cardinale, ma Zlatan Ibrahimovic, orma da tempo inserito nei meccanismi di Red Bird, avrebbe puntato forte su Conte, nome che esalterebbe la piazza rossonera, ma non i vertici societari, che gli hanno fatto capire che l'operazione, tra stipendio e giocatori da comprare, andrebbe oltre il budget stabilito. Dunque, questa la possibile opzione van Bommel, tecnico che predilige un calcio offensivo e che parte dal 4-3-3 sviluppando e cercando l'ampiezza con le ali e un pressing portato anche in zone alte del campo.

Le parole sul futuro allenatore da parte di Scaroni: "Decidiamo a fine stagione"