MN - Scaroni: "Allenatore? Decidiamo a fine stagione"

vedi letture

A margine dell'evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro, il presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto su alcuni dei più caldi temi d'attualità in casa rossonera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni riportate dal nostro inviato Antoello Gioia di MilanNews.it.

Può confermarci che Pioli non sarà l'allenatore del Milan la prossima stagione?

"No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro. Vorrei evitare questo tema fino a fine stagione".