L'Atalanta non si ferma più: De Roon e l'ex Zaniolo stendono la Roma 2-0 all'Olimpico

Non si ferma neanche all'Olimpico la corsa della macchina apparentemente perfetta di mister Gasperini: nel posticipo del 14° turno di Serie A, la sua Atalanta espugna Roma grazie alle reti di De Roon e dell'ex Zaniolo, portandosi al secondo posto in classifica a -1 dalla capolista Napoli. La buona prestazione della truppa di Ranieri, al terzo "debutto" nel suo stadio, non è comunque bastata per fare punti preziosi per risalire la classifica.

Una buona Roma, un gol annullato all'Atalanta

Primo squillo dopo appena quattro minuti con un colpo di testa centrale di Retegui. Risposta immediata della Roma con un bolide di Paredes dalla distanza che impegna Carnesecchi. Simile il tentativo di Kone poco più tardi (13'), ma stavolta la sfera finisce fuori. La partita è molto intensa all'Olimpico e, dopo l'ottima partenza della Roma, il risultato sembra cambiare al 23' a favore dell'Atalanta: Lookman raccoglie un pallone di Bellanova in area, calciando a botta sicura verso la porta. La gioia del nigeriano però si spegne dopo la segnalazione di Guida, che ne conferma il fuorigioco anche dopo un check del VAR al 23'. Nell'ultimo quarto d'ora c'è ancora il tempo per una doppia occasione al 30': si inizia con un pallone morbidissimo di Ederson, bravo a innescare De Ketelaere in piena area di rigore; colpo di testa che però finisce tra i guanti di Svilar. Subito dopo la formazione di casa riparte in contropiede con Dovbyk, che poi scivola e spreca l'opportunità. L'esatto specchio di questo primo tempo aperto a tutto nella capitale.

Zaniolo segna e si toglie la maglia

Pronti-via e la Roma ha subito la palla del possibile 1-0. Al 48' Dybala spalanca la strada verso la porta a Dovbyk, che in piena area di rigore manca però l'aggancio decisivo con il pallone, bloccato senza problemi da Carnesecchi. Sul fronte opposto mister Gasperini cambia le carte in tavola e getta nella mischia il fischiatissimo Zaniolo. I giallorossi perdono Hummels e Cristante per infortunio, i ritmi calano progressivamente e a sbloccarla è quindi una rete inaspettata di De Roon, che colpisce col piattone dopo una respinta corta di Celik e trova la deviazione decisiva dello stesso laterale turco per battere Svilar al 69'. La Roma accusa il colpo e a chiudere i conti ci pensa poi lo stesso Zaniolo, che zittisce il suo vecchio pubblico battendo Svilar con una perfetta spizzata di testa su angolo dalla sinistra di Cuadrado all'89'. Per Zaniolo esultanza rabbiosa, maglia tolta e festeggiamenti a dir poco sentiti. All'Olimpico finisce così, col gol che i tifosi di casa temevano di più.