L'entourage di Modric assicura: "Resta al Real Madrid"

Il nome di Luka Modric è stato più volte accostato al Milan e al Paris Saint-Germain negli ultimi giorni. In particolare, si era diffusa ieri la notizia che il centrocampista croato potesse rientrare nella trattativa per Neymar. A spegnere le voci ci ha pensato l'entourage del giocatore, che a Marca ha assicurato l'assoluta intenzione del Pallone d'Oro in carica di restare al Real Madrid. Il giocatore è molto felice e non vede l'ora di cominciare l'ottava stagione con il club spagnolo, con cui ha vinto 16 titoli. Modric spera di risolvere presto i problemi fisici che lo costringeranno a saltare l'amichevole contro il Salisburgo, per mettersi a disposizione di Zidane il prima possibile.