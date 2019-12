L'Equipe: "Il Milan pensa a Paulo Sousa per il dopo Pioli"

Nonostante la sofferta vittoria di Parma, Stefano Pioli non ha raccolto sin qui i risultati sperati dalla dirigenza rossonera. Il tecnico emiliano, nelle 8 partite guidate dalla panchina del Milan, ha guadagnato solamente 8 punti con un bottino di due vittorie, due pareggi e ben quattro sconfitte. A parziale discolpa di Pioli va detto che le squadre affrontate non erano avversari semplici e che il Milan, in maniera più evidente o meno evidente, ha provato a lottare per la vittoria. Nonostante la situazione di classifica non sia semplice, la dirigenza rossonera punta ancora ad un piazzamento europeo, condizione imprescindibile per un'eventuale permanenza di Pioli sulla panchina del diavolo.

Per questa ragione, secondo quanto riporta il quotidiano francese l'Equipe, Maldini e Boban starebbero valutando nuovi profili per la panchina rossonera. Tra i nomi sondati, sempre secondo il giornale transalpino, ci sarebbe quello di Paulo Sousa, ex tecnico della Fiorentina ed ora allenatore del Bordeaux. Attualmente terzo con i Girondini, Sousa è un nome che anche in passato era stato accostato al Milan. Il tecnico portoghese piace per carisma e idee di calcio e, in questo senso, potrebbe rappresentare una valida alternativa da cui ripartire per il dopo Pioli.