L'Equipe - PSG no stop: dopo i super colpi e alcune cessioni si punterà Pogba

La priorità del PSG, dopo gli acquisti di Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma e presto Ramos, è quella di cedere per ridurre il monte ingaggi. Dopo averlo fatto, però, tornerà a puntare le stelle più luccicanti del mondo del calcio. A scriverlo è L'Equipe, secondo cui il prossimo colpo da novanta che Al-Khelaifi proverà a piazzare corrisponde al nome di Paul Pogba. Un'idea che il club ha da tempo e a cui non ha rinunciato: quest'estate - si legge sull'autorevole quotidiano francese - sarà fatto un tentativo anche per l'ex Juventus.