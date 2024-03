L'Europa League un obiettivo anche economico: quanto può incassare il Milan

Con lo scudetto ormai indirizzato verso l'altra sponda di Milano, alla squadra di Stefano Pioli rimane un solo vero obiettivo da giocarsi, nella speranza che i punti di distacco sulla quinta per assicurarsi la Champions League siano abbastanza, e stiamo ovviamente parlando dell'Europa League. Per il Milan la seconda competizione europea è diventata l'obiettivo principale per questo finale di stagione, con Pioli che spera così di guadagnarsi la conferma sulla panchina del Diavolo e con il club che vuole arricchire la propria bacheca con un trofeo che al momento non c'è.

Ma non è solo una questione di prestigio o futuro, la vittoria dell'Europa League vorrebbe dire anche importanti incassi economici e possibilità di partecipare alla Supercoppa Europea. La Gazzetta dello Sport oggi passa al radar tutti gli ipotetici incassi di cui potrebbe beneficiare il Milan con una cavalcata in Europa. Dai premi Uefa arriverebbero circa 14.9 milioni (tra i 4 della vittoria, i 4.6 della finale e gli altri legati ai passaggi del turno o vittorie in singole gare). Con una vittoria, come detto, arriverebbe la qualificazione automatica alla Supercoppa che garantisce un introito di 3.5 milioni per la sola partecipazione. Quindi un incasso che va dai 5 ai 10 milioni per il market pool. Infine 15 milioni stimati, minimo, di botteghino. Totale stimato: 40 milioni di euro.