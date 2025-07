L'ex agente di Arnautovic: "È bravo quanto Ibra. Persona speciale"

Rob Groener, ex agente di Marko Arnautovic, ha condiviso con l'austriaco la sua prima esperienza all'Inter, quando poi, pur senza dare un contributo significativo, vinse il Triplete con i nerazzurri. Intervenuto ai microfoni dell'agenzia APA, ha commentato così le ipotesi riguardanti il suo futuro: "Sarebbe sicuramente un rinforzo per il Rapid Vienna. Porta in squadra qualcosa che ispira fiducia. Non ha paura di nessuno. Irradia fiducia, e anche gli altri giocatori lo percepiscono. È una persona speciale e anche un calciatore speciale".

Nei primi anni di carriera è stato paragonato addirittura a Ibrahimovic.

"È altrettanto bravo".

Siete rimasti in contatto?

"Il rapporto è molto buono, e anche con la famiglia è sempre stato positivo. Lavorare con Marko non è sempre stato facile. Ma i giocatori speciali hanno le loro idee".

Come giudica la sua seconda esperienza all'Inter?

"Può anche essere molto soddisfatto di quel periodo. È stato importante per il club. Ha dimostrato di potercela fare. Di certo non è stato deludente".