L'ex allievo di Pioli, Gigi Della Rocca: "Il Milan fa un gioco come poche altre in A"

Nell'edizione di oggi di Tuttosport, a margine del ricordo dello Scudetto vinto nel 2001 da Stefano Pioli con la squadra degli Allievi del Bologna, sono riportate le parole di Gigi Della Rocca, il capitano di quella formazione, che ricorda così il suo rapporto con mister Pioli: "Era bellissimo, negli anni in cui un calciatore riceve un'impronta, avere avuto un maestro come lui è stata una grande fortuna". Della Rocca si è poi lasciato andare a qualche considerazione tecnica sul Milan del suo ex allenatore: "Fa un gioco come poche altre in Serie A, per varietà in attacco e per come muove centrocampisti e terzini".