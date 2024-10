L'Hajduk di Gattuso invincibile da inizio stagione: domina il campionato croato a +4

L'Hajduk Spalato è invincibile per davvero. Gli spalatini hanno approfittano delle battute d'arresto di Dinamo e Rijeka e dopo la vittoria di Koprivnica si portano a quattro punti di vantaggio in cima alla classifica grazie alla vittoria per 2-0 sullo Slaven valida il decimo turno di campionato. Da inizio stagione in Supersport HNL, lega croata, la squadra di Gennaro Gattuso non perde un incontro: sette vittorie e tre pareggi. L'ultimo ko risale addirittura al 15 agosto contro il Ruzomberok in Conference League.

Slaven - Hajduk 0-2

Božić 39' autogol, Biuk 45'

La classifica aggiornata



Hajduk Spalato 24 (10)

Rijeka 20 (10)

Dinamo Zagabria 20 (10)

Osijek 13 (10)

NK Varaždin 12 (9)

NK Istra 12 (10)

Sibenik 11 (10)

Lokomotiva Zagabria 9 (10)

Klub Gorica 8 (9)

Slaven Belupo 5 (10)