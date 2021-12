L'importanza di Davide Calabria: con lui in campo nove vittorie ed un pareggio in Serie A

Davide Calabria è tornato oggi ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato un mese e mezzo di campionato per infortunio. Il terzino rossonero è uno dei grandi assenti in casa Milan, la cui flessione vissuta all'inizio del mese di dicembre è certamente giustificata anche dall'indisponibilità di alcuni interpreti. L'importanza del numero due rossonero è confermata anche dai dati relativi ai suoi incontri giocati in campionato. In Serie A, con Calabria in campo il Milan ha ottenuto nove vittorie ed un pareggio, arrivando ad una media di 2.8 punti a partita.