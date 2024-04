L'Inter comanda la classifica dei rigori in Serie A: la graduatoria completa

vedi letture

Ieri sera l'Inter non è a sorpresa riuscita ad imporsi sul Cagliari, facendosi rimontare per ben due volte dai sardi. A sancire il secondo vantaggio per i nerazzurri un calcio di rigore trasformato dal solito Hakan Calhanoglu. Una scena che si è già vista diverse volte in questo campionato. Infatti i nerazzurri, dati oggettivi alla mano, sono la squadra che ha ricevuto il maggior numero di calci di rigore in questa stagione di Serie A: 13. A completare il podio troviamo la Roma, prossima avversaria del Milan in Europa League, con 10 e infine il Frosinone con 9. Di seguito la classifica completa.

Inter 12

Roma 10

Frosinone 9

Napoli 8

Fiorentina 7

Milan 7

Sassuolo 7

Hellas Verona 6

Juventus 5

Lecce 5

Bologna 5

Genoa 4

Monza 4

Lazio 4

Empoli 4

Cagliari 3

Udinese 3

Atalanta 3

Torino 2

Salernitana 2