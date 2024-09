L'Inter torna a vincere con il brivido: Udinese sconfitta 3-2

L'Inter è tornata in campo questo pomeriggio alle 15 per la prima volta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan di domenica scorsa. I nerazzurri, che saranno impegnati in Champions League nel corso della settimana, hanno affrontato l'Udinese al Bluenergy Stadium e hanno vinto con il brivido per 3-2. La squadra di Inzaghi si è portata in vantaggio dopo pochi secondi grazie al gol di Frattesi ma poco dopo la metà del primo tempo i bianconeri hanno pareggiato con Kabasele.

Prima dell'intervallo e al rientro degli spogliatoi Lautaro Martinez ha segnato i primi due gol in campionato e ristabilito la distanza di sicurezza. Nel finale brivido per il gol di Lucca con l'Udinese che prova l'arrembaggio nel finale ma non trova il pareggio. L'Inter riaggancia il Milan in classifica a 11 punti.

Ora alle 18 Genoa-Juventus mentre in serata si gioca tra Atalanta e Bologna.