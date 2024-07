L'orgoglio di Bartesaghi: "Fiero di questo gruppo e di questa maglia"

L'Italia U19 è stata eliminata dalla Spagna nella semifinale del Campionato Europeo di categoria. Sfuma per i rossoneri Camarda, Zeroli, Bartesaghi, Sia e Magni il sogno di poter vincere la competizione continentale con la maglia azzurra. Rimane l'orgoglio e l'esperienza di un bel percorso, come ricorda proprio Davide Bartesaghi nel post pubblicato su Instagram questa mattina.

Le parole del terzino rossonero: "È finito così il nostro cammino in questo europeo… Non meritavamo di uscire in questo modo però non sempre le cose girano nel modo giusto. Ringrazio tutte le persone che in questo percorso ci hanno aiutato e sostenuto sempre. Detto ciò ne usciamo a testa alta e consapevoli della forza di questo grande gruppo. Sono orgoglioso e fiero di fare parte di questo gruppo ma sopratutto di indossare questa maglia. Forza Italia!!"