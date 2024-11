L'undici ideale di Ronaldinho: "Cafu mi metteva sempre in difficoltà. Maldini? Un capo"

Ronaldinho è intervenuto a ‘Champions Lounge’ - salottino di approfondimento calcistico in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato con Fabio Cordella, Sabrina Uccello e Marco Giordano - ripercorrendo momenti salienti della sua carriera e riflettendo sul presente del calcio.

Il 10 DEI SOGNI E IL DIFENSORE PIÙ FORTE

“Per me Roberto Baggio, fra gli italiani. Mi piaceva troppo. Tra i difensori Cafu anche in allenamento mi ha sempre messo in difficoltà, uno dei più forti. Poi Maldini, un capo”.

L’11 IDEALE

“Nel mio 4-3-1-2 in porta c’è Dida. Il terzino destro sarebbe Cafu, il sinistro Roberto Carlos. I due centrali sono Paolo Maldini e Rafa Marquez. Come play Thiago Motta, mentre i due interni di centrocampo sarebbero Deco e Andrea Pirlo. Il 10 non sarei io, sarebbe Leo Messi. I due davanti invece Ronaldo e Romario”.