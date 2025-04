La Champions è andata: il Milan non guadagnerà almeno 40 milioni di euro

Senza Europa, il Milan potrebbe essere costretto a sacrificare Theo Hernandez. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il laterale francese sarebbe in cima alla lista dei possibili partenti in caso di nono posto finale. Se il Diavolo non dovesse riuscire a qualificarsi a nessuna competizione europea, la partenza di un campione presente in rosa diventerebbe molto probabile col fine di mantenere in ordine i propri conti.

Theo Hernandez senza rinnovo può essere il sacrificato

Il quotidiano romano stamattina sottolinea infatti che la stabilità finanziaria permetterà ai rossoneri di sopravvivere senza troppi problemi ai mancati utili, che in caso di qualificazione alla Champions League sarebbero stati 40 milioni di euro e più, ma certamente questi ultimi condizioneranno il budget per il mercato estivo e le eventuali resistenze a offerte importanti per i pezzi più pregiati della rosa. E qui torna protagonista il nome di Theo, che senza rinnovo in estate potrebbe liberare il proprio armadietto di Milanello a 6 anni dal suo arrivo.

I numeri stagionali di Theo Hernandez

Il classe 1997 in questa stagione ha finora collezionato 42 presenze con 4 gol e 6 assist, mettendo insieme 3.474 minuti complessivi in campo. Numeri importanti, che non sono stati però accompagnati da un rendimento all'altezza dei fasti del passato.