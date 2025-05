Verso Genoa-Milan: rossoneri imbattuti in 13 delle ultime 14 sfide

Dopo il convincente successo sul campo del Venezia, il Milan si prepara a tornare in campo lunedì sera, sempre in trasferta al Ferraris di Genova per affrontare i rossoblù di mister Vieira. Con la mente già proiettata alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, vero obiettivo di questo finale di stagione, Sergio Conceiçao e i suoi sanno che per mantenere alto il morale e salvaguardare un minimo di dignità sportiva sarà fondamentale chiudere il campionato nel modo più dignitoso possibile, cercando di conquistare il maggior numero di punti fino all’ultima giornata.

Genoa-Milan, il dato: l'ultimo successo del Grifone contro il Milan nel 2020

Milan e Genoa hanno pareggiato entrambe le ultime due sfide di Serie A: le due squadre non impattano tre match di fila nel massimo campionato dal biennio 1991-1992; la stagione 1991/92 è stata anche l’ultima nella quale lombardi e liguri hanno chiuso in pareggio entrambi i match dello stesso torneo.

Il Milan è rimasto imbattuto in 13 delle ultime 14 sfide di campionato contro il Genoa (9V, 4N); l’unico successo rossoblù nel periodo è un 2-1 dell’8 marzo 2020, con le reti di Goran Pandev e Francesco Cassata (Zlatan Ibrahimovic per i rossoneri).