Attesi 31mila tifosi questa sera allo stadio Ferraris per Genoa-Milan

vedi letture

Il Secolo XIX oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio anche al Genoa, che chiuderà la trentacinquesima giornata ospitando il Milan al Ferraris. Una serata di festa per il Grifone, che vorrà celebrare la salvezza davanti al proprio pubblico, che ovviamente risponderà presente, dato che sono attesi ben 31mila tifosi. Il Genoa quindi vorrà onorare l'impegno contro i rossoneri, nonostante non abbia più nulla da chiedere a questo campionato, cercando il riscatto dopo le due sconfitte consecutive incassate contro Lazio e Como.

Il tecnico rossoblu Patrick Vieira pensa di rinforzare l'attacco con Junior Messias, uno dei grandi ex della serata. Anche il Milan andrà a caccia di un bottino pieno, sia per dare continuità alla vittoria di Venezia sia per accorciare rispetto alla zona europea. Il sesto posto occupato dalla Lazio infatti dista ben nove lunghezze per il Diavolo, che con i tre punti potrebbe portarsi a quota 57 e tenere viva qualche speranza in più. L'accesso alle coppe europee ovviamente per il Milan passerà anche dalla Coppa Italia, dove il Diavolo il prossimo 14 maggio sfiderà il Bologna in finale.