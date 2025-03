La classifica aggiornata dopo 28 turni: il Milan è nono, la Lazio frena

La <b>Lazio</b> pareggia in casa con l'<b>Udinese</b> nel monday night del 28° turno di Serie A e manca così il sorpasso in classifica alla Juventus. I biancocelesti restano quinti con 51 punti, rosicchiando un punto ai bianconeri dopo la sconfitta di ieri con l'Atalanta. I friulani sono invece decimi con 40 punti in graduatoria, ottimo campionato fin qui per la squadra di mister Runjaic.

<b>La classifica aggiornata di Serie A dopo il 28° turno</b>

Inter 61 punti (28 partite giocate)

Napoli 60 (28)

Atalanta 58 (28)

Juventus 52 (28)

Lazio 51 (28)

Bologna 50 (28)

Roma 46 (28)

Fiorentina 45 (28)

Milan 44 (28)

Udinese 40 (28)

Torino 35 (28)

Genoa 32 (28)

Como 29 (28)

Cagliari 26 (28)

Verona 26 (28)

Lecce 25 (28)

Parma 24 (28)

Empoli 22 (28)

Venezia 19 (28)

Monza 14 (28)

<strong>Il programma completo della 28ª giornata di Serie A</strong>

07/03/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Cagliari 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia 1-1

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino 2-2

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan 2-3

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza 3-2

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna 1-2

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina 2-1

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma 0-1

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta 0-4

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese 1-1