La classifica aggiornata: la Juventus punta l'Inter, il Milan resta terzo in solitaria

In attesa dell'ultima partita di questa 19^esima giornata di Serie A, quella in programma all'Olimpico tra Roma e Atalanta, riportiamo qui la classifica aggiornata, con i rossoneri di Stefano Pioli al momento terzi in classifica a quota 39 punti.

Inter 48

Juventus 46

Milan 39

Fiorentina 32

Bologna 32

Lazio 30

Atalanta 29*

Roma 28*

Napoli 28

Torino 27

Monza 25

Genoa 21

Lecce 21

Sassuolo 19

Frosinone 19

Udinese 17

Cagliari 15

Verona 14

Empoli 13

Salernitana 12

In attesa di giocare*