La classifica di Champions dopo il martedì: il Milan aggancia il Real Madrid

vedi letture

Il Livepool non si ferma e mantiene il punteggio pieno grazie alla vittoria contro il Bayer Leverkusen per 4-0 ad Anfield. Sporting e Monaco continuano a stupire mentre qualche big è in difficoltà. Si ferma ancora il Real Madrid, mentre il Manchester City ha conosciuto per la prima volta il sapore della sconfitta. Rientra pienamente in gioco il Milan, che aggancia i Blancos, mentre la Juventus sale a quota 7. Male il Bologna, che resta a un punto al trentesimo posto.

La classifica aggiornata.

1. Liverpool 12 (d.r. +9)*

2. Sporting 10 (d.r. +7)*

3. Monaco 10 (d.r. +6)*

4. Borussia Dortmund 9 (d.r. +7)*

5. Aston Villa 9 (d.r. +6)

6. Manchester City 7 (d.r. +6)*

7. Brest 7 (d.r. +5)

8. Inter 7 (d.r. +5)

9. Arsenal 7 (d.r. +3)

10. Juventus 7 (d.r. +2)*

11. Bayer Leverkusen 7 (d.r. +1)*

12. Lilla 7 (d.r. +1)*

13. Celtic 7 (d.r. 0)*

14. Din. Zagabria 7 (d.r. -2)*

15. Barcellona 6 (d.r. +7)

16. Benfica 6 (d.r. +3)

17. Real Madrid 6 (d.r. +2)*

18. Milan 6 (d.r. +1)*

19. Feyenoord 6 (d.r. -1)

20. Atalanta 5 (d.r. +3)

21. PSV 5 (d.r. +2)*

22. Stoccarda 4 (d.r. -1)

23. PSG 4 (d.r. -1)

24. Sparta Praga 4 (d.r. -2)

25. Bayern 3 (d.r. +3)

26. Girona 3 (d.r. -4)*

27. Club Brugge 3 (d.r. -4)

28. Atl. Madrid 3 (d.r. -5)

29. Shakhtar 1 (d.r. -4)

30. Bologna 1 (d.r. -5)*

31. RB Lipsia 0 (d.r. -5)*

32. Sturm Graz 0 (d.r. -5)*

33. Stella Rossa 0 (d.r. -9)

34. Salisburgo 0 (d.r. -9)

35. Young Boys 0 (d.r. -9)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)*

*una partita in più