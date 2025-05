La classifica di Serie A dopo l'anticipo del venerdì: il Milan (per ora) non è più nono

Inizio col botto per la 36^ giornata di Serie A, col Milan che vince in rimonta contro il Bologna e dà un segnale forte in vista di questo tiratissimo finale di stagione. I rossoneri con i tre punti si sono portati a ridosso del treno di squadre in lotta per l'accesso alla prossima Champions League, a soli due punti dai rossoblù.

Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo l'anticipo:

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

* una partita in più

Il programma della 36^ giornata

Milan-Bologna 3-1

10/05/2025 Sabato 15.00 Como-Cagliari (DAZN)

10/05/2025 Sabato 18.00 Lazio-Juventus (DAZN)

10/05/2025 Sabato 20.45 Empoli-Parma (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 12.30 Udinese-Monza (DAZN)

11/05/2025 Domenica 15.00 Hellas Verona-Lecce (DAZN)

11/05/2025 Domenica 18.00 Torino-Inter (DAZN/SKY)

11/05/2025 Domenica 20.45 Napoli-Genoa (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Fiorentina (DAZN)

12/05/2025 Lunedì 20.45 Atalanta-Roma (DAZN)

Il programma della 37^ giornata, con la Lega che ha calendarizzato tutte le partite di domenica. Per gli orari, invece, servirà attendere la giornata di martedì, quando sarà concluso il 36° turno

18/05/2025 Domenica Cagliari-Venezia

18/05/2025 Domenica Fiorentina-Bologna

18/05/2025 Domenica Genoa-Atalanta *

18/05/2025 Domenica Hella Verona-Como **

18/05/2025 Domenica Inter-Lazio

18/05/2025 Domenica Juventus-Udinese

18/05/2025 Domenica Lecce-Torino

18/05/2025 Domenica Monza-Empoli

18/05/2025 Domenica Parma-Napoli

18/05/2025 Domenica Roma-Milan

* Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.

** Nel caso in cui la gara Hellas Verona-Como, all'esito delle gare della 36^ giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 18.00".