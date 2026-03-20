La federazione dell'Iran annuncia di voler boicottare gli Stati Uniti, non i Mondiali
(ANSA-AFP) - ROMA, 19 MAR - "Boicottiamo gli Stati Uniti, non i Mondiali". Così il presidente della Federazione calcistica iraniana, Mehdi Taj, ha chiarito la posizione della nazionale di Teheran la cui partecipazione alla coppa del mondo 2026 rimane comunque incerta a causa della guerra dichiarata da Usa e da Israele contro l'Iran. "Ci stiamo preparando per i Mondiali. Stiamo boicottando gli Stati Uniti, non i Mondiali", ha ribadito Taj in un video diffuso dall'agenzia di stampa iraniana Fars. (ANSA-AFP).
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