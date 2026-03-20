Cardinale, il retroscena con Leao prima del Derby: "Dobbiamo vincere a tutti i costi"

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Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, è stato intervistato dal Financial Times prima del derby vinto contro l’Inter qualche giorno fa. Queste (CLICCA QUI) tutte le sue dichiarazioni nell’articolo di James Fontanella-Khan, che ha incontrato Cardinale per un pranzo a Milanello.

Il giornalista del FT racconta di come, al termine del pranzo, Cardinale sia andato ad incontrare la squadra. Il numero uno di RedBird è andato da Leao, lo ha guardato negli occhi e ha detto: “Dobbiamo vincere il derby a tutti i costi”. Qualche ora dopo il Milan avrà la meglio sull’Inter con un gol di Estupinan.