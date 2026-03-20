MN - Dalla Bona ricorda il suo Milan: "Ricordo quando Gattuso perse un po' la testa, Maldini subito intervenne per risolvere.."

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex giocatore rossonero Samuele Dalla Bona. Il centrocampista che in rossonero vinse Champions League e Coppa Italia ci ha espresso la sua opinione sul comportamento di Rafa Leão e la possibile cessione nella prossima finestra di mercato. Di seguito un estratto delle sue considerazioni:

Sam, cosa pensi del comportamento irrispettoso di Rafa Leão domenica scorsa al Olimpico?

“Non penso che sia stato un comportamento degno di un giocatore come Leão. Oltre ad essere un grande giocatore dovrebbe essere ogni tanto un esempio con comportamenti migliori come avevano i Maldini, Del Piero, Javier Zanetti… e questa gente qua. Non mi è piaciuto per niente però allo stesso tempo può anche capitare. Il Milan doveva recuperare e lui sicuramente si sente importante e forte. Ma secondo me poteva anche essere un segnale positivo perché voleva continuare a giocare per poter determinare qualcosa di buono.”

Campioni e leader dello spogliatoio del tuo Milan come Maldini, Gattuso, Nesta, Ambrosini, Costacurta ecc come avrebbero reagito?

“Sicuramente se fosse successo nel Milan dei miei tempi non avrebbe ripreso l’allenatore come ha fatto. Maldini lo avrebbe ripreso in mezzo al campo prima che succedesse qualcosa… Mi ricordo una scena con Gattuso che aveva perso un pò la testa... e Maldini l’aveva subito ripreso. Sicuramente i giocatori di quel livello di quell’epoca lo avrebbero rimproverato fortemente.”