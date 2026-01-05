La federcalcio della Tunisia licenzia il ct Trabelsi e tutto lo staff tecnico

(ANSA) - TUNISI, 05 GEN - La Federazione tunisina di calcio (Ftf) ha annunciato la fine del rapporto contrattuale, "di comune accordo", con il commissario tecnico Sami Trabelsi e con l'intero staff tecnico della nazionale maggiore. 'La decisione arriva all'indomani dell'eliminazione delle "Aquile di Cartagine' agli ottavi di finale della Coppa d'Africa in corso in Marocco: la Tunisia è uscita contro il Mali ai calci di rigore, dopo l'1-1 maturato al termine dei supplementari. Il Mali ha giocato in inferiorità numerica per gran parte della gara, ma si è imposto dal dischetto.

Nel comunicato la Ftf non indica al momento il nome del nuovo selezionatore, limitandosi a segnalare che verrà nominato un nuovo staff per preparare le prossime scadenze della nazionale. Trabelsi, 57 anni, era tornato sulla panchina della Tunisia per un secondo mandato nel febbraio 2025, dopo la prima esperienza alla guida della selezione tra il 2011 e il 2013. (ANSA).