La frustrazione di Jimenez: "Difficile da accettare ma continueremo fino alla fine"

Il Milan perde ancora uno scontro diretto in campionato: nella sera di Pasqua a San Siro l'Atalanta si impone per uno a zero, con un gol decisivo di Ederson nella ripresa. Non è tutto da buttare visto che con questo assetto a tre i rossoneri sono sembrati più compatti e difficili da bucare a difesa schierata, soprattutto grazie al lavoro dei quinti di centrocampo. Alex Jimenez infatti è stato tra i più positivi, riuscendo a limitare le sortite offensive di Lookman grazie anche all'aiuto di Tomori. Lo spagnolo, evidentemente frustrato per il risultato, affida i suoi pensieri ad Instagram: "Difficile da accettare ma continueremo fino alla fine".