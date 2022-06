La Gazzetta su Botman: "San Siro nel destino: il gigante cresciuto nel vivaio dell'Ajax è pronto per l'Italia"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina su Sven Botman, obiettivo del Milan per la difesa: "San Siro nel destino: il gigante cresciuto nel vivaio dell'Ajax è pronto per l'Italia". La Rosea racconta la carriera del giovane difensore olandese, iniziata all'Ajax e poi esplosa al Lille. Tra i momenti più alti, c'è anche la vittoria con la squadra francese a San Siro contro il Milan in una sfida di Europa League (0-3, novembre 2020). In merito a quella partita, Botman dichiarò a France Football: "Negli spogliatoi la felicità per quello che avevamo appena fatto era dipinta sul volto di tutti. Sull’aereo da Milano a Lilla c’era una atmosfera fantastica, è per vivere momenti come questi che facciamo i calciatori".