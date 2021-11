"È una sfida mondiale", titola La Gazzetta dello Sport parlando del derby di questa sera. La rosea mette a confronto il tifo per le due squadre: "L’Inter cinese - si legge - domina in Asia, il Milan arriva in 42 nazioni e brinda da Jay-Z. I nerazzurri vincono la sfida dei club ufficiali in giro per il pianeta. I rossoneri faranno festa a New York".