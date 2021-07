La Gazzetta su Schick: "Futuro in Premier? La Serie A si deve mangiare le mani"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così su Patrik Schick, attaccante del Bayern Leverkusen accostato anche al Milan nelle ultime settimane: "Futuro in Premier? La Serie A si deve mangiare le mani". L'attaccante ceco si è messo in mostra in questo Europeo con cinque gol segnati e ora sembra destinato a trasferirsi in Inghilterra, dove sulle sue tracce ci sono soprattutto Everton e Tottenham.