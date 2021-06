La Gazzetta sul futuro di Gigio: "Il PSG si fa avanti, ma i giorni passano. Che grana per Mino"

In merito al futuro di Gigio Donnarumma, La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina titola così: "Il PSG si fa avanti, ma i giorni passano. Che grana per Mino". Continuano le voci di mercato sul giovane portiere in scadenza di contratto con il Milan che piace a Juventus, Barcellona e soprattutto PSG. Per ora però di offerte ufficiali non ce ne sono e intanto i giorni passano. Una bella gatta da pelare per il suo agente Mino Raiola, che pensava ci fossero più pretendenti per il "suo" giocatore.