La Germania passa sull'Ungheria: 2-0 e ottavi conquistati

Attenzione alla Germania. Nella seconda partita Euro 2024 i padroni di casa vincono ancora, battono una buona Ungheria con il risultato di 2-0 grazie alle reti di Jamal Musiala e Ilkay Gundogan, oltre che grazie a un miracolo di Manuel Neuer, e vola agli ottavi di finale di Euro 2024.

Musiala is on fire

La partita comincia subito a gran ritmo e in un quarto d'ora sono già tre le occasioni da rete, due per la Germania con Havertz e Andrich e una per l'Ungerhai con un destro dal limite di Sallai. L'intensità è al massimo, la nazionale di Marco Rossi non sfigura, ma a passare è la Mannschaft con uno dei suoi calciatori migliori: Jamal Musiala. Sull'asse con Wirtz e Gundogan, altri due fenomeni, la stella del Bayern Monaco realizza un rigore in movimento e mette a referto il secondo gol del suo Europeo. Ma gli ungheresi non demordono, solo un miracolo di Neuer salva i suoi su una bellissima punizione di Szoboszlai. Il primo tempo termina sull'1-1.

Gundogan la chiude

Nella ripresa la Germania entra subito col piglio giusto, con l'obiettivo di mettere in cassaforte il successo. A metà frazione di gioco ci riesce. Cross basso di Mittelstadt da sinistra verso Gundogan che, lasciato completamente solo in area di rigore, calcia di prima con il mancino, infilando il pallone alle spalle di Gulacsi. In due occasioni, poi, Gundogan e compagni sfiorano anche il tris, che però non arriva. Poco male, il successo arriva lo stesso ed è meritato. L'Ungheria non sfigura, ma questa Germania è davvero forte.