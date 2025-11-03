La Lazio batte il Cagliari: quarto clean sheet e sesto risultato utile consecutivo
Nell'ultima partita della decima giornata del campionato di Serie A Enilive, la Lazio ha trovato una vittoria importantissima per 2-0 contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo un primo tempo equilibrato al termine del quale hanno perso anche Alessio Romagnoli per infortunio e che dunque è in dubbio per la prossima contro l'Inter, hanno trovato i due gol nella ripresa grazie ai guizzi di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. Vittoria che proietta i capitolini a due punti dal Como settimo: sesto risultato utile di fila e quarto clean sheet consecutivo.
SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 1-2
Lazio-Cagliari 2-0
