La Lazio batte il Cagliari: quarto clean sheet e sesto risultato utile consecutivo

Nell'ultima partita della decima giornata del campionato di Serie A Enilive, la Lazio ha trovato una vittoria importantissima per 2-0 contro il Cagliari allo Stadio Olimpico. I biancocelesti di Maurizio Sarri, dopo un primo tempo equilibrato al termine del quale hanno perso anche Alessio Romagnoli per infortunio e che dunque è in dubbio per la prossima contro l'Inter, hanno trovato i due gol nella ripresa grazie ai guizzi di Gustav Isaksen e Mattia Zaccagni. Vittoria che proietta i capitolini a due punti dal Como settimo: sesto risultato utile di fila e quarto clean sheet consecutivo.

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 2-0