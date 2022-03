La Nazionale torna in campo: alle 16,30 allenamento. Annullate le conferenze del weekend

Fonte: tuttomercatoweb.com

La Nazionale torna in campo dopo la batosta di Palermo. Oggi gli azzurri si alleneranno alle 16,30 agli ordini di Roberto Mancini. Che nel weekend non parlerà, così come non parlerà nessun altro giocatore: annullate le conferenze stampa previste per domani e domenica. Martedì sera, ricordiamo, si gioca a Konya contro la Turchia.